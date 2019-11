VIDEO - Juric: "Cori razzisti contro Balotelli? Non ce ne sono stati, non creiamo casi dove non ci sono"

Il tecnico del Verona in conferenza stampa dopo il 2-1 al Brescia torna sul pallone scagliato verso la curva dei tifosi del Verona da Balotelli e sulla sospensione della partita: "Ho visto grandi sfottò, fischi e cori “Mario Mario Mario” ma cori razzisti non ce ne sono stati. Non voglio accusare Mario che avrà subito in altri posti o in altre partite queste cose ma oggi non è successo niente".