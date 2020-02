VIDEO - Inzaghi: "Giroud sarebbe stato utile, ma per me Correa, Caicedo e Immobile sono intoccabili"

Il tecnico della Lazio cita il suo tridente d'attacco: ok l'aver cercato Giroud nel mercato invernale, ma Correa, Caicedo e Immobile non si toccano per l'impegno profuso fino ad adesso. "Si punta alla Champions o allo Scudetto? Non guardiamo la classifica, dobbiamo guardare solo a noi stessi".