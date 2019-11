Inzaghi: "Applausi a Liverani. Milinkovic? Può fare di più, ma sono contentissimo di lui"

visualizzazione | 01:22

Simone Inzaghi torna ad affrontare un vecchio amico, ovvero quel Fabio Liverani - suo ex compagno di squadra - che sta facendo un ottimo lavoro a Lecce. Poi analizza la stagione di Milinkovic Savic, a dire di Inzaghi ottimo per quello che riesce a dare in campo, sia in fase offensiva che difensiva.