Inter 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio

A meno di una settimana dallo start della nuova Serie A è tempo di farsi un'idea di come giocheranno e quali sono i punti di forza, anche in ottica fantacalcio, delle 20 squadre ai nastri di partenza. Oggi fari puntati sull’Inter di Conte che dopo l’esperienza in Nazionale e al Chelsea, è tornato in Italia per far trionfare i nerazzurri. Già quest’anno si potrà puntare allo Scudetto?