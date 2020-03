VIDEO - Il calcio in crisi chiede aiuto al Governo: documento inoltrato a Spadafora

15 visualizzazioni | 00:31

Dopo l’ultimo vertice a distanza tra il presidente Federale Gravina, i presidenti delle Leghe di A, B, C e Dilettanti, insieme ai rappresentanti di calciatori, allenatori e arbitri, è stato redatto un documento da inoltrare al ministro dello sport Spadafora con le richieste urgenti tra cui il riconoscimento dello stato di crisi per cause di forza maggiore.