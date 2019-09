VIDEO - Giampaolo: "Dimissioni? Non ci ho mai pensato, dover vincere per forza ha pesato sulla testa"

154 visualizzazioni | 01:17

Marco Giampaolo dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, la quarta nelle prime sei giornate di campionato, risponde in maniera categorica a chi gli chiede se ha pensato di rassegnare le dimissioni: "Non c'erano avvisaglie per una prestazione così negativa, l'urgenza di dover conquistare a tutti i costi i tre punti ci ha penalizzato oltremodo".