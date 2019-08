VIDEO - Gattuso-Nantes, Dzeko-Inter, Kean: la giornata di calciomercato in 1 minuto

1.685 visualizzazioni | 01:01

Dall’offerta del Nantes per Gennaro Gattuso al gioco al rialzo della Roma per Edin Dzeko: la giornata di calciomercato condensata in un minuto.