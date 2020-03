Gasperini: "La goleada non è una mancanza di rispetto verso l'avversario, tutti vogliono fare bene"

1 visualizzazione | 00:46

Dopo il 7-2 rifilato a Lecce al Via del Mare, l'allenatore dell'Atalanta ha sottolineato come queste raffiche di gol (già la terza volta in campionato) non siano una mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario. Il tutto dipende dalla voglia di emergere da parte di chi subentra ai titolari.