VIDEO - Fonseca: "Black Friday per presentare Inter-Roma? Parole infelici, serve attenzione"

Nella conferenza stampa che ha preceduto Inter-roma ha detto la sua opinione sulla questione della prima pagina "Black Friday" del Corriere dello Sport, che già sui social era stato criticato da tante società di calcio compreso il club giallorosso: "Quando parliamo di questi temi serve attenzione. Sono sicuro che non c'era l'intenzione di parlare in malo modo ma non è stata un'uscita felice".