VIDEO - Fonseca all'attacco: "In Serie A gli arbitraggi non sono uguali per tutti"

13.007 visualizzazioni | 01:19

Il tecnico portoghese della Roma nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida contro il Bologna ha parlato degli arbitri contestando il metro di giudizio che secondo lui non è sempre uniforme: "Con il Sassuolo non abbiamo perso per errori dell'arbitro, non abbiamo giocato bene. Ma non so perché non ci sia la stessa linea arbitrale per tutte le squadre".