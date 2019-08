VIDEO - Fiorentina 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio

918 visualizzazioni | 00:57

A meno di una settimana dallo start della Serie A è tempo di farsi un'idea di come giocheranno e quali sono i punti di forza, anche in ottica fantacalcio, delle 20 squadre ai nastri di partenza della massima serie. Tocca alla Fiorentina che vuole rilanciarsi con l’arrivo di Commisso e la conferma di Montella in panchina. La ciliegina è stata l’ingaggio di Ribéry: saprà fare ancora la differenza?