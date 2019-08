Fiorentina 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio

8 visualizzazioni | 00:57

A una settimana dallo start della nuova Serie A è tempo di farsi un'idea di come giocheranno e quali sono i punti di forza, anche in ottica fantacalcio, delle 20 squadre ai nastri di partenza della massima serie. Dodicesimo appuntamento con la Fiorentina che vuole rilanciarsi con l’arrivo di Commisso (in società), Ribery, la conferma di Vincenzo Montella in panchina.