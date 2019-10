Fantacalcio: la Top 11 e la Flop 11 della 8a giornata

1.396 visualizzazioni | 01:17

La giornata di campionato è andata in archivio ed è tempo di fare un bilancio anche in chiave Fantacalcio: ecco la formazione dei giocatori che hanno regalato più bonus e l'undici che ha deluso le attese dei Fantallenatori. Scoprite anche l'uomo on fire della settimana, lo sciagurato e la sorpresa che ha regalato punti inattesi a chi lo ha schierato.