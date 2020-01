VIDEO - De Zerbi battibecca col giornalista in sala stampa:"Arrabbiato? Mi vuole prendere in giro o cosa..."

Dopo la sconfitta maturata nello scontro salvezza contro il Genoa, il tecnico del Sassuolo in sala stampa non gradisce una domanda di un giornalista e poi spara a zero sulla direzione di Irrati: "Rigore del Genoa inventato e il 2-1 nasce da un fallo su Berardi. Il guardalinee ci ha detto che siamo stati ineccepibili ma cosa vuol dire? Significa che dobbiamo accettare tutto?".