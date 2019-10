De Laurentiis: "Insigne? Ha un atteggiamento scomodo a Napoli, decida lui cosa vuol fare da grande"

5.406 visualizzazioni | 01:43

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla presentazione a Palazzo San Giacomo per la convenzione dello stadio San Paolo ha fatto chiarezza sul caso Insigne: "Il problema di Insigne e di Raiola non lo risolve De Laurentiis, mi sta molto simpatico, però ha sempre sentito scomoda la situazione napoletana. L'allenatore non lo manda a quel paese perché ha il triplo dei suoi anni...".