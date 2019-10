VIDEO - De Laurentiis: "Il San Paolo è della città, ce ne faremmo carico solo se ce lo cedessero per 1 euro"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla presentazione a Palazzo San Giacomo per la convenzione dello stadio San Paolo, parla dello stadio: "Ce ne faremo carico quando vorranno vendercelo per 1 euro simbolico, ma il problema è che se sarà nostro si deve combattere con tanti sovrintendenti geniali che andremmo a trovare forse una squadra altrove, in Inghilerra, lasciando il Napoli".