VIDEO - Dalla clausola anti-Juve per Icardi al rinnovo di Under: la giornata di calciomercato in un minuto

107 visualizzazioni | 01:02

Gli ultimi affari conclusi, le indiscrezioni e le parole dei protagonisti. Icardi alla Roma, ma con clausola anti-Juventus: questa la mossa dell'Inter per non vedere l'argentino in bianconero. Il Milan manda André Silva al Valencia, mentre Under rinnova con la Roma.