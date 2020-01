Da Vidal a Giroud, da Criscito a Kurzawa: i colpi di mercato sfumati a gennaio

6.673 visualizzazioni | 01:47

L'Inter ci ha provato imbastendo diverse trattative, ma alla fine non è arrivato il vice Lukaku. Il grande sogno, poi, era Vidal, ma Conte non è riuscito a riabbracciare il suo pupillo. Poi Pastore, Spinazzola, De Sciglio, Kurzawa e Politano, tanti i colpi sfumati in questa sessione di mercato.