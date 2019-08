VIDEO - Da Perisic al Bayern al sogno Juve per Eriksen: la giornata di calciomercato in un minuto

1.663 visualizzazioni | 01:02

Gli ultimi affari conclusi, le indiscrezioni e le parole dei protagonisti. La Juventus sogna di avere, a parametro zero, Eriksen che ha il contratto in scadenza nel 2020. Intanto continua la trattativa tra Barcellona e PSG per Neymar, mentre Ivan Perisic viene ufficializzato dal Bayern Monaco: 5 milioni all'Inter per il prestito più 20 milioni per il riscatto.