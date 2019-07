VIDEO - Da Nainggolan-Fiorentina a Duarte-Milan: la giornata di calciomercato in 1 minuto

Gli ultimi affari conclusi, le indiscrezioni e le parole dei protagonisti. L'Inter ha trovato l'accordo per la cessione di Nainggolan, in prestito, alla Fiorentina. Il Milan dà il benvenuto a Duarte, mentre il Napoli riapre la trattativa per Lozano.