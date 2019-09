Da James a Dzeko, da Neymar a Pogba: i colpi mancati del calciomercato 2019-20

804 visualizzazioni | 01:02

L'affare Simone Verdi-Torino è andato in porto solo a pochi secondi dal gong finale, ma andiamo avedere tutte le trattative di mercato che non si sono concretizzate in questa pazza estate. Da James al Napoli, nonostante il colombiano avesse detto sì ad Ancelotti, al ritorno di Neymar in Spagna.