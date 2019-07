Antonio Conte, 50 anni da condottiero: sfoghi, risate e tormentoni di un uomo all'attacco

4.681 visualizzazioni | 02:12

Antonio Conte festeggia 50 anni sulla panchina dell'Inter, per anni arcirivale della sua Juventus con cui ha vinto tutto prima nei panni di calciatore poi in quelli da allenatore. Ossessivo, diretto e pronto a tutto per difendere il proprio operato e trascinare la propria squadra: in questi anni ha mostrato di essere anche abile davanti a microfoni, creando tormentoni e show in conferenza stampa.