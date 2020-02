Coronavirus, domenica senza calcio a San Siro: atmosfera dimessa al Meazza

73 visualizzazioni | 00:40

Domenica sera a San Siro si sarebbe dovuta giocare Inter-Sampdoria, a causa dell'emergenza Coronavirus però questa partita è stata rinviata a data destinarsi come altre tre gare di Serie A in programma in Lombardia, Veneto e Piemonte e una miriade di eventi sportivi. Ecco la surreale atmosfera fuori dal Meazza.