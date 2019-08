VIDEO - Conte: "Lukaku gigante buono e sorridente. Il mio modo di stare in panchina? Percorro 6-7 chilometri

Il tecnico dell'Inter analizza in conferenza stampa l'esordio vincente contro il Lecce a San Siro ed elogia l'attaccante belga: "Si è messo subito a disposizione del gruppo e ha soli 26 anni. Penso si sia capito il motivo per il quale il club ha insisitito tanto per averlo".