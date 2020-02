VIDEO - Conte: "Handanovic giocherà il derby? Dobbiamo chiederlo ai medici, sono contento per Padelli"

Il tecnico dell'Inter si dice contento del rendimento di Padelli che non ha subito gol contro l'Udinese. Bravi anche i giovani Bastoni e Esposito. E su Handanovic non si dice né pessimista né ottimista per il derby, anche se mancano ancora 7 giorni prima della sfida con i rossoneri...