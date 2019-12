Conte: "14 match, 37 punti: Inter impressionante. Ma guai a pensare di essere tutti bravi..."

1 visualizzazione | 01:46

Il tecnico dell'Inter si gode il 12esimo successo in 14 giornate di campionato e il sorpasso sulla Juventus in cima alla classifica: "Quello che stiamo facendo deve portare entusiasmo e ci deve fare lavorare con entusiasmo, dobbiamo essere contenti ma dobbiamo continuare a crescere e non peccare di presunzione".