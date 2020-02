Commisso attacca la Juve: "Nedved? Se lo beva lui il té. Questo schifo di arbitraggio deve cambiare"

2.998 visualizzazioni | 01:44

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo la sconfitta maturata allo Stadium nel lunch match della 22a giornata ne ha per tutti dagli arbitri alla Juventus: “Una squadra con 350 milioni di fatturato non ha bisogno di questi aiuti. Domani tutti i giornali americani parleranno di questa partita, gli arbitri non possono decidere i risultati delle partite. Bisogna cambiare le cose”.