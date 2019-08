Cagliari 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio

123 visualizzazioni | 00:56

Con meno di due settimane dallo start della nuova Serie A è tempo di farsi un'idea di come giocheranno e quali sono i punti di forza, anche in ottica fantacalcio, delle 20 squadre ai nastri di partenza dela massima serie. Sesto appuntamento col Cagliari, una delle squadre che più intriga per la prossima stagione: nella squadra di Maran ci sarà uno scatenato Nainggolan in cerca di riscatto.