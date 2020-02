VIDEO - Berlusconi bacchetta i dirigenti del Milan: "Che errore cedere Suso. Con me non sarebbe successo"

Il presidente del Monza ed ex patron del Milan dopo il netto successo della squadra di Brocchi 4-0 contro il Lecco, tira le orecchie agli uomini mercato del Milan per la cessione di Suso: "Mi spiace sia stato ceduto, con me non sarebbe mai successo...".