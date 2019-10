Ancelotti: "La VAR non è più un supporto è l’arbitro! Mi sento attaccato nella mia professionalità"

18 visualizzazioni | 01:51

Il tecnico del Napoli amareggiato per il 2-2 contro l’Atalanta e l’espulsione maturata dopo il rigore non concesso per il contrasto fra Kjaer e Llorente: “C'è stato un abbaglio. Una decisione presa dal VAR e non dall'arbitro. Questa sera ha arbitrato Banti da dietro al monitor e non Giacomelli in campo. Ero un fautore, ma se questo è l'utilizzo del VAR... non è un supporto. E' l'arbitro".