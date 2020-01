VIDEO - 1500 tifosi della Roma a Trigoria: striscioni, cori e fumogeni per la squadra in vista del derby

Nell'ultimo allenamento pre derby, sono stati ben 1500 i tifosi che sono arrivati a Trigoria per sostenere la squadra. Un saluto caloroso per gli uomini di Fonseca che vogliono mantenere saldo il loro 4° posto in classifica.