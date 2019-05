Sirigu, Chiellini, Ilicic, Quagliarella: la Top 11 della Serie A 2018/2019

visualizzazione | 01:46

La Serie A 2018/2019 va in archivio ed è tempo di bilanci: anche se non è mai semplice abbiamo scelto i migliori 11 giocatori della stagione. Dal capocannoniere Quagliarella alla sorpresa Di Lorenzo passando per Cristiano Ronaldo e capitan Chiellini ecco i nostri prescelti. E voi siete d'accordo con le nostre scelte?