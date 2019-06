Sarri alla Juventus: il tifoso del Napoli che non ha resistito al fascino della Vecchia Signora

33.550 visualizzazioni | 02:50

Maurizio Sarri è stato per tre anni il nemico giurato in campo della Juventus ha fatto sognare Napoli con il suo calcio, con le sue dichiarazioni d'amore per il club partenopeo e con i suoi attacchi al "potere" dei bianconeri. Dal dito medio e il "palazzo" a "per avere i rigori servono le maglie a righe": ora che ha passato la barricata come lo giudicheranno i tifosi del Napoli?