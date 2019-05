VIDEO - Ranieri: "In Lazio-Inter di 9 anni fa si scansarono? Così fu mentre io sono sempre stato leale"

Il tecnico della Roma, alla vigilia della trasferta del Ferraris con il Genoa, risponde a una domanda sulla remota possibilità che la Lazio possa scansarsi contro l'Atalanta, come nove anni fa contro i nerazzurri che erano in lotta per lo Scudetto con i giallorossi.