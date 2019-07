VIDEO - Raiola: "La Juve è la squadra giusta per De Ligt: vuole diventare il difensore più forte di tutti"

Mino Raiola, agente di De Ligt, spende buone parole per lui nel giorno del suo arrivo al J Medical per le visite mediche alla Juventus. Non si sbottona invece su Pogba, Balotelli e Kean.