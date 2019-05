VIDEO - L’addio perfetto di Davide Biondini, il guerriero sceso dalla Serie A per riportare il Cesena in C

26 visualizzazioni | 01:24

8 mesi e mezzo dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie D, il Cesena ha vinto il girone F e festeggiato il ritorno fra i professionisti. A festeggiare in campo anche Davide Biondini che a Giulianova ha giocato l’ultima gara della sua carriera riportando in C la squadra del cuore e della sua città, da dove 20 anni era partito per giocare in A e in Nazionale (Credit Foto Luigi Rega/Cesena FC).