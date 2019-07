Il Milan di Giampaolo si raduna, entusiasmo alle stelle: più di 1000 tifosi fra cori e applausi

2.735 visualizzazioni | 00:34

Primo giorno di lavoro per il nuovo Milan di Marco Giampaolo a Milanello dove ha preso il via il ritiro precampionato del Diavolo: come di consueto l'entusiasmo del popolo rossonero non è mancato, oltre 1000 tifosi della Curva Sud hanno sostenuto la squadra con cori, applausi e tanto calore.