Dal nodo alla gola al gabbione, il meglio della conferenza d’addio di Allegri in 4 minuti

VIDEO - Il meglio della conferenza d’addio di Allegri alla Juventus in 4 minuti

12.041 visualizzazioni | 03:50

Massimiliano Allegri, l'uomo dei cinque Scudetti in cinque anni, si è congedato davanti ad Andrea Agnelli e a tutta la squadra in una conferenza stampa in cui fra emozioni, aneddoti e qualche battuta ha regalato un vero e proprio show.