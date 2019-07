Icardi, Ronaldo, James e Scudetto: il meglio della conferenza di Ancelotti in 150 secondi

2.232 visualizzazioni | 02:35

Dal ritiro di Dimaro il tecnico del Napoli non nasconde le ambizioni in vista della prossima stagione: "La Juventus rimane la squadra da battere, ma l'Inter è molto competitiva e sarà un problema in più per noi. Siamo una delle poche società che non ha cambiato allenatore, trovo una squadra che conosco e che vuole fare meglio dello scorso anno. James Rodriguez? Purtroppo al momento non è nostro".