Icardi-Inter, dallo scontro totale all'addio: storia di una telenovela lunga 258 giorni

Si è concluso il lunghissimo braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi: una storia tormentata e lunghissima, durata oltre otto mesi, dalle dure dichiarazioni di Wanda Nara fino all'accordo con il PSG. In mezzo la fascia da capitano tolta, tantissime parole e altrettanti titoli di giornale. The end? Per il momento sì, rivediamo come è andata.