Gigi Buffon, che accoglienza! Selfie, cori e bagno di folla nel giorno del ritorno alla Juventus

Ore 8.40 del 4 luglio 2019. Riparte da qui la seconda vita in bianconero di Gianluigi Buffon, la leggenda della Juventus che, dopo un anno al PSG, torna a casa per giocare l'ultima stagione in bianconero. Un ritorno accolto con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri che si sono presentati in 150 almeno per riaccogliere il 41enne portiere dei record.