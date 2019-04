VIDEO - Gattuso risponde con stile a Salvini: "La vergogna me la prendo tutta io"

Nella conferenza stampa post sconfitta col Torino, Rino Gattuso non si sottrae dal commentare il tweet duro di Matteo Salvini che parla di Milan vergognoso e invita il club a mettere la Primavera in campo: "La vergogna me la prendo tutta io. Gli auguro un buon lavoro perché ne abbiamo bisogno".