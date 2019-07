VIDEO - De Rossi saluta i tifosi in aeroporto: "Sarà una grande esperienza"

L'ex capitano della Roma, atteso all'aeroporto di Roma Fiumicino dai suoi tifosi per un saluto last minute, è contento di raggiungere Buenos Aires: "Sono emozionato, vivo un po' di confusione per le valigie e il viaggio".