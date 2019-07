VIDEO - De Ligt: "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juve: è un gran complimento per me"

Il difensore 19enne ex Ajax ha confermato che anche CR7 ha lavorato ai fianchi per portarlo in bianconero. Buone parole anche per Sarri, una delle ragioni principali per la scelta di de Ligt.