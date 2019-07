VIDEO - Da Alderweireld-Roma a Griezmann al Barcellona: la giornata di calciomercato in 1 minuto

Il difensore belga accetta il trasferimento in giallorosso, i blaugrana pagano la clausola per il francese dell'Atletico Madrid: la giornata di calciomercato in 1 minuto.