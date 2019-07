VIDEO - Conte: "Siamo in ritardo sulla tabella di marcia: dobbiamo darci una svegliata tutti"

Antonio Conte non le manda a dire nella conferenza stampa pre amichevole col Manchester United: "Siamo in ritardo sulla tabella di marcia, non è ancora stato ceduto nessuno: dobbiamo darci una svegliata tutti". Poi il tecnico salentino parla anche di Lukaku: "Ci farebbe fare il salto di qualità".