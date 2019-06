VIDEO - Come giocherà la Juventus di Sarri: le 6 possibili formazioni

Come si disporrà in campo la Juventus di Maurizio Sarri? Le 6 possibili opzioni per il tecnico toscano, con varianti 4-3-3 o 4-3-1-2 e con gli eventuali nuovi innesti di lusso, da de Ligt a Pogba.