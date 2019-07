VIDEO - Come cambia la Juventus di Sarri con de Ligt?

2.363 visualizzazioni | 00:49

Il difensore olandese è atterrato a Torino ed è pronto a vestire la maglia bianconera. Il tecnico napoletano lo inserirà nel suo 4-3-1-2 per dare centimetri, qualità e anche qualche gol alla retroguardia. Con Matthijs la Juve ha un'arma in più per dare un assalto alla Champions.