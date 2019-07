"Come a.d. del Milan...", il lapsus di Galliani scatena Berlusconi. Il siparietto a Monza

631 visualizzazioni | 00:23

Adriano Galliani si sente ancora l'amministratore del Milan: d'altronde, 31 anni in rossonero non si cancellano tanto facilmente. Il lapsus però non passa inosservato e scatena l'ironia di Berlusconi che lo prende in giro durante la presentazione del nuovo sponsor del Monza, il brand di moda Philipp Plein.