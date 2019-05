Cagliari furioso, Carli: "Inc....ti neri, non è sopportabile subire un torto così"

2.356 visualizzazioni | 01:23

Il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli nella conferenza stampa post sconfitta contro il Napoli, non nasconde il proprio disappunto e la rabbia per la decisione dell'arbitro Chiffi e del VAR di concedere un rigore per tocco di mano di Cacciatore: "Se il Napoli avesse perso la Champions per una decisione simile, l'arbitro avrebbe avrebbe avuto gli attributi di fischiare il penalty?".